Ирину Аллегрову преследует молодой поклонник

Ирина Аллегрова в последнее время редко появляется на публике. Но иногда она все-таки радует своих поклонников.

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Недавно 71-летняя Аллегрова выступила на «Песне года». Певица исполнила патриотическую песню: зал рыдал и громко аплодировал артистке.

Среди восторженной толпы особенно выделялся один 40-летний мужчина. Он был так настойчив, что пробрался на сцену и протянул певице цветы.

Обычно букеты Аллегровой передают через охранников, но на этот раз она сделала исключение и приняла подарок из рук поклонника.

Позже выяснилось, что этот мужчина буквально преследует Ирину Александровну. Он не пропускает ни одного появления артистки на сцене.

Поклонник не скрывает своих чувств, однако певица не отвечает ему взаимностью: она предпочитает тратить свое время на близких и домашние хлопоты, а не на новые романы.

«Ирина уже не думает ни о каких романах. У нее сейчас совершенно другие радости…» — сообщил источник, близкий к певице.

Источник: 7days.ru