Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* на шоу «Лучше всех!»

Как сообщили Teleprogramma.pro на Первом канале, совсем скоро в эфир вернется так полюбившаяся телезрителям программа «Лучше всех!», которая рассказывала о талантливых детях со всей страны.

Когда-то программу вел шоумен и отец двоих детей Максим Галкин*. Но уже почти два года, как юморист покинул Россию. Создатели «Лучше всех!» нашли Максиму Галкину* замену в лице телеведущей Жанны Бадоевой.

Сейчас она ведет на Первом канале программу «Жизнь других», о которой огромное количество поклонников. Авторы «Лучше всех!» считают, что Жанна Бадоева прекрасно справится с ролью ведущей проекта, где нужно непрерывно общаться с маленькими вундеркиндами. У Жанны Бадоевой двое своих детей, а судя по ее тревел-шоу «Жизнь других», она отлично ладит и с чужими.

Напомним, в последнее время в эфир Первого канала начали возвращаться популярные развлекательные проекты. Например, «Давай поженимся!», анонсировано и возвращение «Модного приговора».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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