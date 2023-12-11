Экс-жена Ефремова попросила у артиста деньги на умерщвление своих кошек в клинике

Бывшая жена Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина, попросила у заслуженного артиста, отбывающего срок в колонии, деньги. Средства ей нужны на то, чтобы умертвить 18 кошек, которых развела дома.

По словам актрисы, ей не на что кормить животных. Максимум она готова оставить у себя двух четвероногих друзей, остальных она просто не потянет.

Уже сейчас, заверяет Ксения Качалина, она вынуждена голодать из-за кошек, которые постоянно у нее плодятся. По ее словам, в настоящий момент она кормит их косточками и дает воду.

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