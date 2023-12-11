Виктория Дайнеко: «Бывший муж виделся с дочкой всего четыре раза за весь год»

Певица Виктория Дайнеко была замужем за барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом всего два года. У супругов родилась дочь Лидия, однако в воспитании ребенка молодой человек практически не принимает участие.

«Я очень хочу, чтобы они общались. Но бывший муж виделся с дочкой четыре раза за весь этот год. Он даже не понимает, что она уже учится в школе», — рассказала артистка Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Дайнеко подчеркнула, что Клейман женился, у него родился сын во втором браке. И с появлением новой семьи он стал чаще интересоваться делами дочки.

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