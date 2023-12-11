Марина Кравец о материнстве: «Мы очень берегли наш внутренний мир, где центром притяжения была наша дочь»

Марина Кравец не стала скрывать, что без помощи нянь она едва ли сумела бы справиться с таким объемом задач. Артистка много времени проводит вне дома, на съемочной площадке. Но когда у нее выпадают уикенды, будучи заботливой мамой, Марина всегда уделяет внимание дочери Веронике. Им нравится вместе просто сходить в кафе или в игровую комнату, выбраться в музей, планетарий, порисовать или полепить, такое времяпрепровождение Ника очень любит.

Муж Марины Кравец никогда не отказывал ей в помощи, все бытовые момент они решают вместе. Первые три месяца после родов артистка буквально не отходила от ребенка. Вероника появилась в разгар пандемии, тогда и речи не шло о нянечках и людях со стороны. Справляться с малышкой теледиве приходилось самой с помощью мужа и его сестры, которая приходила к ним домой, чтобы понянчиться с племянницей.

«Все это было в большой любви и радости, не смотря на хаос, который разворачивался за окном. Мы очень берегли наш внутренний мир, где центром притяжения была, конечно, наша дочь», — добавила Кравец.

По материалам Hello!