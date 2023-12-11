Уехавший в США Алессандро Матераццо из «Дома-2» перестал скрывать годовалого ребенка

Бывший участник «Дома-2» Алессандро Матераццо, эмигрировавший в Америку, некоторое время не вел свой микроблог. Он совершенно исчез с радаров на довольно длительное время.

Как стало известно, за этот период в его жизни произошли кардинальные изменения. 43-летний Алекссандро Матераццо женился. Новая избранница родила ему ребенка.

В канун рождественских праздников в США микроблог Алессандро Матераццо ожил. В нем появился первый за долгое время снимок. Фото семейное. Алессандро Матераццо запечатлен под елочкой с женой Яной их годовалым ребенком и дочкой Яны от предыдущих отношений.