Уехавший в США Алессандро Матераццо из «Дома-2» перестал скрывать годовалого ребенка

Бывший участник «Дома-2» Алессандро Матераццо, эмигрировавший в Америку, некоторое время не вел свой микроблог. Он совершенно исчез с радаров на довольно длительное время.
Как стало известно, за этот период в его жизни произошли кардинальные изменения. 43-летний Алекссандро Матераццо женился. Новая избранница родила ему ребенка.
В канун рождественских праздников в США микроблог Алессандро Матераццо ожил. В нем появился первый за долгое время снимок. Фото семейное. Алессандро Матераццо запечатлен под елочкой с женой Яной их годовалым ребенком и дочкой Яны от предыдущих отношений.
Алессандро Матераццо с женой, маленьким ребенком и дочкой супруги. Фото: соцсети Алессандро Матераццо
«Без этого человека ничего бы не было», — подписала кадр жена Матераццо.
Судя по микроблогу супруги Алессандро Матераццо, он сделал ей в свое время красивое предложение руки и сердца. Малыш пары появился на свет в конце прошлого года. В новогодние праздники Яна делилась снимком с крохой на руках. Пол ребенка пара не раскрывает, но, судя по всему, это мальчик.