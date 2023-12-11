Виктория Дайнеко продала квартиру в Москве из-за плохой энергии

Звезда «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко рассказала, что она по натуре — очень замороченный человек. Ей даже пришлось продать квартиру в Москве: артистке показалось, что в ней плохая энергия.

«Сейчас я снимаю. У меня нет недвижимости в столице. Последнюю квартиру я продала, и мне стало легче на душе», — рассказала Дайнеко Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Виктория встречается с молодым человеком, который по профессии геолог. Певица заявила, что дочка его приняла хорошо.

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