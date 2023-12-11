Кравец привела дочь на съемки шоу «Конфетка» к Мартиросяну: «Сам пошел с ней знакомиться»

Марина Кравец не стала скрывать, что уже приводила дочку Веронику на закулисье съемок шоу «Конфетка». Маленькой дочурке юмористки очень понравилось у мамы на работе. Звезда юмористического жанра не стала скрывать, что ее удивило то, насколько свободно ее ребенок чувствовал себя, оказавшись перед незнакомой публикой. Вероника даже поздоровалась с залом, где было порядка 400 человек через микрофон. Кроме того, девочка не хотела уходить из студии, так ей там понравилось. В итоге звездной мамочке пришлось едва ли не утаскивать ребенка со сцены, чтобы продолжить съемки.

«Забавно и приятно: когда Гарик Мартиросян узнал, что пришла моя дочь, он сам пошел с ней знакомиться в гримерку и потом прислал отчетное фото. Это было очень мило. Хоть он и написал, что теперь у него новая соведущая, помоложе», — добавила Кравец.

По материалам Hello!