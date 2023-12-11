SHOT: Признавшийся в разладе с женой Незлобин продал квартиру в Москве

Александр Незлобин переехал в США после начала известных событий, захватив с собой дочь-подростка. Позже в Америку перебралась и жена комика, Алина Круглова, хотя и изначально не хотела этого делать. Однако под напором супруга согласилась.

Как признался юморист, его жена так и не смогла привыкнуть к жизни в США, и сообщил, что она разводится с ним. Дочка Незлобина тоже жалуется, что ее жизнь стала намного хуже.

Незлобин сейчас вынужден перебиваться случайными заработками, подрабатывать таксистом, к тому же его выступления в Европе один за одним отменились по невыясненным причинам.

Теперь же, по данным SHOT, стало известно, что Александр Незлобин продал свою квартиру в центре Москвы в Каретном Ряду. Жилплощадь комика занимала 54 квадратных метра. Такое жилище может стоить около 43 миллионов рублей, пишет канал.

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