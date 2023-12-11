Алексей Кабанов бросил пить после обвинений Сати Казановой

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов сообщил, что уже полгода не употребляет алкоголь. Артист отметил, что решил завязать с вредной привычкой, так как это может помешать ему нормально жить.

«Сейчас я уже почти полгода в завязке. Пару-тройку месяцев назад что-то было. Я не из тех персонажей, которые зашиваются или кодируются», — заявил он в шоу «Секрет на миллион».

При этом не так давно бывшая участница «Фабрики звезд» Сати Казанова намекала, что у Кабанова большие проблемы с алкоголем. Это даже стало камнем преткновения в их личных отношениях.

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