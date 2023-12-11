Наташа Королева с афро-кудрями, в красных шароварах и «золотых» казаках станцевала на Красной площади

Певица Наташа Королева поделилась красочным видео в микроблоге. Звезда выплясывает под трек, который записала с исполнителем Gazan, под названием «Ой, Наташа».

Наташа Королева с афрокудрями на голове, в красных шароварах, такого же цвета пальто с принтом во всю спину и «золотых» казаках станцевала на Красной площади, на фоне храма Василия Блаженного. Звезда, судя по всему, вошла в раж и получает удовольствие от танцев на морозе.