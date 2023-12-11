Наташа Королева с афро-кудрями, в красных шароварах и «золотых» казаках станцевала на Красной площади

Певица Наташа Королева поделилась красочным видео в микроблоге. Звезда выплясывает под трек, который записала с исполнителем Gazan, под названием «Ой, Наташа».
Наташа Королева с афрокудрями на голове, в красных шароварах, такого же цвета пальто с принтом во всю спину и «золотых» казаках станцевала на Красной площади, на фоне храма Василия Блаженного. Звезда, судя по всему, вошла в раж и получает удовольствие от танцев на морозе.
Наташа Королева станцевала на Красной площади под свой же хит. Фото: скрин видео из соцсети Наташи Королевой
«Королева эпатажа, ой, Наташа! Как вам мой афро-диско-стиль? Живенько, не правда ли?» — поинтересовалась под видео у своей аудитории в соцсети Наташа Королева.
Одни ее подписчики заявили, что в пятьдесят лет Королевой стоит уже остепениться и вести себя поприличнее, а не искать славу королевы эпатажа с помощью фриковства. Другие же считают, что Наташа Королева прекрасна во всех своих проявлениях.