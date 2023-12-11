Отказавшийся от роли в «Слове пацана» Сергей Романович: «Жалею»

Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович мог бы сыграть главную роль в «Слове пацана». Однако артист отказался, и его место занял Иван Янковский.

Оказывается, причина отказала была в постельных сценах. Романович пообещал, что никогда не будет сниматься в подобных кадрах, так как это противоречит его сознанию.

«Мне говорят: ты должен, ты актер… Я в первую очередь человек, и только потом актер», — отметил актер, сожалея.

При этом Янковский отлично справился со своей ролью. Теперь вся страна обсуждает эту картину.

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