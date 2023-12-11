Сын Александра Градского опроверг слухи об ограблении квартиры его покойного отца

На днях вдова Александра Градского заявила, что неизвестные проникли в квартиру ее покойного супруга и вынесли из нее ценные вещи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По словам Марины Коташенко, о непрошенных гостях ей сообщили бдительные соседи. Она вызвала полицию, но информацией о дальнейшем развитии событий не располагает, так как сотрудники правоохранительных органов ей не перезвонили.
Но, как выяснилось позже, никакого ограбления не было. Квартиру никто не взламывал. А тем человеком, которого заметили соседи, оказался старший сын Градского, Даниил.
Молодой человек рассказал, что действительно заезжал за своими вещами. Даниил сказал, что просто забрал диски, которые достались ему в наследство.
«Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость», — прокомментировал ситуацию Даниил.
Источник: 5-tv.ru