Кравец о съемках в комедии «Иван Васильевич меняет все!»: «Фильм Гайдая встроен в генетическую память»

Марина Кравец вместе с Тимуром Батрутдиновым и Максимом Лагашкиным снялась в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!». Актрисе юмористического жанра досталась роль Зины. По словам комедиантки, они постаралась сохранить в образе своей героини все самое лучшее, ностальгическое и «советское» — это и про улыбку, и про тон голоса, и наивный взгляд с кукольными широко распахнутыми глазами.

Интонации Зиночки актриса брала из оригинального фильма. Перед каждой сценой Марина Кравец просматривала оригинальный эпизод, чтобы повторить потом все те же интонации, но уже произнося современный текст. Конечно же, актриса хотела, чтобы у нее получился узнаваемый образ и не только по внешнему сходству, но и на слух.

«Ведь у всех нас, выросших в постсоветском пространстве, этот замечательный фильм Гайдая встроен в генетическую память. Мы все очень старались, делали наш фильм с большим уважением и любовью к первоисточнику», — добавила Марина Кравец.

По материалам Hello!.