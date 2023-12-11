Дочь Миллы Йовович спела на русском песню Кати Лель «Мой мармеладный»

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона — 16-летняя Эвер Андерсон — не удержалась от тренда и записала видео под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

В кадре Эвер мило позирует на камеру, делая вид, что именно она поет этот хит. Получается у нее весьма неплохо, в отличие от других иностранцев, ведь наследница Йовович на самом деле хорошо знает русский язык и отлично попадает в слова композиции.

Катя Лель отреагировала на выставленный в Сеть ролик с участием дочки Миллы Йовович и прокомментировала его, написав под видео, что ей очень приятно.

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