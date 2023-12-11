Певец Шура сообщил о серебряной свадьбе: «25 лет вместе. Это мощно!»

48-летний певец Шура разместил в микроблоге теплый семейный кадр. На фото исполнитель запечатлен с парой и их дочерью в уютном ресторане.

Певец Шура дал понять, что повод для похода в ресторан очень весомый — серебряная свадьба близких ему людей, которых он считает своей семьей. Он сообщил, что дочь пары — его крестница.