Певец Шура сообщил о серебряной свадьбе: «25 лет вместе. Это мощно!»

48-летний певец Шура разместил в микроблоге теплый семейный кадр. На фото исполнитель запечатлен с парой и их дочерью в уютном ресторане.
Певец Шура дал понять, что повод для похода в ресторан очень весомый — серебряная свадьба близких ему людей, которых он считает своей семьей. Он сообщил, что дочь пары — его крестница.
Певец Шура с крестницей и ее родителями. Фото: соцсети певца Шуры
«Моя семья, Уличка и Паша, — 25 лет вместе. Это мощно! И, кстати, никогда не говорил, Николина — это моя крестница, а я ее крестный отец! Здоровья всем нам и вам», — пожелал певец Шура.
Стоит отметить, что певец Шура о своей личной жизни распространяться не любит. Некоторое время назад он признавался, что мечтает о ребенке. Но пока в жизнь эту мечту Шура не воплотил.