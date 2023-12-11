Мария Арбатова: «Александра Градского вынудили жениться на Марине Коташенко под психотропными препаратами»

Александр Градский. Фото: Global Look Press

Певец якобы сделал это неосознанно.

Писательница Мария Арбатова утверждает, что Александра Градского вынудили жениться на модели Марине Коташенко. По ее словам, сам он это сделать никак не мог.

«Там были психотропные вещества замешаны. Я точно знаю, что его заставили жениться на этой женщине», — заявила она в программе Андрея Малахова.

Арбатова отметила, что все они крутились в одной тусовке. И все якобы знали, как Градский был несчастлив с молодой женой.

При этом супруги родили двух детей. Арбатова не стала комментировать, как они появились.

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