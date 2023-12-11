Мария Арбатова: «Александра Градского вынудили жениться на Марине Коташенко под психотропными препаратами»

Арбатова отметила, что все они крутились в одной тусовке. И все якобы знали, как Градский был несчастлив с молодой женой.

При этом супруги родили двух детей. Арбатова не стала комментировать, как они появились.

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