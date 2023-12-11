Бузова сказала, что никогда не вернется к Даве: «Нет времени жить воспоминаниями!»

Поклонники и приятели Ольги Бузовой по-прежнему мечтают, чтобы певица помирилась со своим экс-возлюбленным Давидом Манукяном (Дава).

Даже король российской эстрады Филипп Киркоров приложил к их воссоединению руку, заявив, что он сделал все, чтобы рэпер и артистка посмотрели друг на друга свежим взглядом.

После этого Дава даже появился на концерте Ольги Бузовой с букетом цветов.

Многие поклонники тогда возликовали, посчитав это признаком того, что «две погасшие свечи снова вспыхнули». Но нет, Ольга Бузова во всеуслышание высказалась журналистам, что не любит эти своднические дела, у нее, дескать, своя голова на плечах есть.

А теперь в соцсетях артистка окончательно решила поставить точку в вопросе отношений с Манукяном, сказав, что не собирается с ним сходиться.

«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — уверенно написала Бузова в соцсетях.

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