Сын певицы Жасмин сделал предложение избраннице, которая похожа на его звездную маму

Певица Жасмин с сыном Михаилом. Фото: соцсети певицы Жасмин

26-летний Михаил Семендуев женится на 24-летней Еве Хачатурян.

Певица Жасмин, судя по всему, скоро станет свекровью. 26-летний сын Жасмин, Михаил Семендуев, сделал предложение своей избраннице — 24-летней Еве Хачатурян.

Девушка показала в микроблоге колечко с увесистым бриллиантом и сообщила, что она сказала «да». Когда состоится свадьба, пока не известно.

Но зато понятно, что певица Жасмин и ее будущая невестка хорошо ладят. В микроблоге Жасмин есть совместное фото с сыном и его невестой Евой. Судя по этому снимку, Жасмин и избранница Михаила очень похожи.

Певица Жасмин с младшими детьми, старшим сыном и его невестой. Фото: соцсети певицы Жасмин

Кстати, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян уже вместе выходили в свет. Так, пара на днях появилась на премьере фильма «Елки-10», после которой сын Жасмин сделал предложение своей избраннице.

Известно, что Ева Хачатурян — фигуристка и подруга Жени Медведевой. Правда, девушка уже завершила спортивную карьеру и сейчас учится в школе кино и телевидения.

Напомним, ранее Михаил Семендуев в течение нескольких лет встречался с дочкой экс-президента футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко, Дианой. Но до свадьбы дело не дошло.

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