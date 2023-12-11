Сын певицы Жасмин сделал предложение избраннице, которая похожа на его звездную маму

Певица Жасмин, судя по всему, скоро станет свекровью. 26-летний сын Жасмин, Михаил Семендуев, сделал предложение своей избраннице — 24-летней Еве Хачатурян.

Девушка показала в микроблоге колечко с увесистым бриллиантом и сообщила, что она сказала «да». Когда состоится свадьба, пока не известно.

Но зато понятно, что певица Жасмин и ее будущая невестка хорошо ладят. В микроблоге Жасмин есть совместное фото с сыном и его невестой Евой. Судя по этому снимку, Жасмин и избранница Михаила очень похожи.