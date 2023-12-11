31-летний внук актера Буркова живет в квартире мамы: «У себя в комнате сижу, монтирую видео на заказ»

Внук Буркова с мамой. Кадр из шоу НТВ «Звезды сошлись».

Георгий Бурков – младший работает видеомонтажером на фрилансе.

31-летний внук знаменитого актера Георгия Буркова признался, что живет со своей бабушкой. Он не считает это чем-то зазорным.

«Как бы это моя хата, в принципе», — сказал он на шоу НТВ «Звезды сошлись».

Георгий Бурков – младший говорит, что ему это очень удобно. С мамой он в хороших отношениях, к тому же он в этой же квартире работает видеомонтажером по удаленке. Поэтому в любой момент можно увлечься работой, не переживая о пропитании. 

 «У себя в комнате сижу, монтирую видео на заказ и сейчас хочу влиться в театральную среду», — рассказал о своей деятельности внук Буркова.

Он признался, что недоволен своей работой и хочет найти что-то стабильное. Также он не прочь жениться, но пока не встретил ту, которую хотел бы отвести под венец.

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