31-летний внук актера Буркова живет в квартире мамы: «У себя в комнате сижу, монтирую видео на заказ»

Георгий Бурков – младший говорит, что ему это очень удобно. С мамой он в хороших отношениях, к тому же он в этой же квартире работает видеомонтажером по удаленке. Поэтому в любой момент можно увлечься работой, не переживая о пропитании.

«У себя в комнате сижу, монтирую видео на заказ и сейчас хочу влиться в театральную среду», — рассказал о своей деятельности внук Буркова.

Он признался, что недоволен своей работой и хочет найти что-то стабильное. Также он не прочь жениться, но пока не встретил ту, которую хотел бы отвести под венец.

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