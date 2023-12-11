Тимур Батрутдинов ищет себе жену на работе

Тимур Батрутдинов в свежем интервью дал понять, что между съемками в кино и реалити-шоу, он точно выберет первое. И хотя такие проекты, как «Холостяк» или «Выжить в Дубае», для него всегда интересны, но и страдать в рамках ТВ-шоу, по словам юмориста, приходится по-настоящему. Там никто не изображает свои чувства, как, к примеру, в кино. Реалити-шоу всегда связано с переживаниями, и их, как дал понять Тимур, у него итак предостаточно.

По словам комика, он по-началу даже думал отказаться от съемок в шоу «Выжить в Дубае», решив для себя, что после проекта «Холостяк», история с реалити для него закрыта. Тимур дал понять, что на любом проекте у него включается радар «в активном поиске», где ему ищут невесту. И это неспроста!

«Я все время работаю, поэтому и жену ищу на работе», - уточнил Батрутдинов.

Также юморист пошутил и над тем, что если он отказывается от какого-то проекта, то это шоу точно будет удачным.

«Так что, уважаемые режиссеры, Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Дэвид Линч и другие, если я вам сразу откажу, то знайте: ваш проект будет прекрасный», - добавил комик.

По материалам OK