Курбан Омаров рассказал об отношениях с родителями своей молодой избранницы

Бывший муж Ксении Бородиной уже давно счастлив в отношениях с девушкой по имени Валерия. Курбан не скрывает того, что у него серьезные намерения.

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Он то и дело дарит свой избраннице дорогие подарки в виде драгоценностей за 9 млн рублей или дома в Дубае стоимостью 50 млн рублей. В общем, показывает не только словом, но и делом, что хочет связать свою жизнь с Валерией.

Несмотря на серьезную разницу в возрасте: около 20 лет, Курбан и Валерия хотят пожениться. Они просто не мыслят жизни друг без друга.

«Она мой друг, моя поддержка и моя опора. У нас это обоюдно», — поделился Курбан.

Родители девушки приняли ее выбор и ничего не имеют против такого союза. Со слов Омарова, с родственниками своей возлюбленной он знаком очень давно, и они отлично ладят.

«С родителями Валерии я давно знаком. Ее мама часто у нас гостит. Все близкие приняли меня очень радушно и с теплом. Они видят наше трепетное отношение друг к другу», — заявил Омаров в одном из своих интервью.

Источник: starhit.ru