Ефременкова о том, как новый мужчина относится к ее сыновьям: «Делает для них столько, сколько не каждый родной папа способен сделать»

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова в последнее время светится от счастья. Вкуса к жизни ей придают новые отношения. У мамы годовалых мальчиков-близнецов роман. Избранник балует Ефременкову. В частности, не так давно он устроил фейерверк в честь нее.

Юлия Ефременкова рассказала, что и к ее сыновьям-близнецам мужчина относится очень хорошо. Он заботится о них.

«Он относится к ним с огромной теплотой и заботой. Он делает для них столько, сколько не каждый родной папа способен сделать!» - поделилась Юлия Ефременкова.

Правда, что именно делает ее ухажер для ее сыновей, Ефременкова решила не детализировать.

Напомним, с родным отцом своих сыновей-близнецов Мондезиром Юлия Ефременкова рассталась. По ее словам, тот совершенно не контролировал свои эмоции, постоянно унижал ее и даже поднимал руку. С сыновьями Мондезир не виделся уже довольно давно.

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