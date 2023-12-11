Актриса Смирнова оставила своего 9-летнего сына с мамой: «Я сейчас занята очень»

Актриса Ольга Смирнова долгое время жила с мамой и двумя детьми в одной квартире. Однако около года назад она съехала от родительницы, забрав с собой дочь, а вот сына решила оставить.

«Я сейчас занята очень», - заявила артистка на шоу НТВ «Звезды сошлись».

«Мы переехали в связи с тем, что у Федора школа появилась. И я решила как-то отделяться, потому что он все время с мамой», - продолжила Смирнова.

Мальчик при этом признался, что на самом деле очень скучает по маме и редко видит ее, хотя и бабушку тоже любит. Жить, по словам Феди, он все-таки хочет с сестрой и матерью.

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