Батрутдинов: «Ко мне больше прикрепилась слава холостяка после шоу «Холостяк»

Тимур Батрутдинов признался, что совершенно не переживает из-за того, что после ролей антагонистов поклонники будут воспринимать его, как отрицательного персонажа. Говоря об этом, юморист подметил, что для него самый яркий пример такого героя антагониста это Гэри Олдмэн. В «Пятом элементе», по словам комика, он был просто великолепен. И это не значит, что зритель видит в актере те же отрицательные черты и в жизни. Так, снимаясь в «Бедном олигархе», как дал понять Тимур, он внутри себя видел того самого Гэри Олдмэна, пусть и чуть-чуть. Однако юморист уверен, что слава отрицительного персонажа точно обойдет его стороной.

«Ко мне больше прикрепилась слава холостяка после шоу «Холостяк». Прошло десять лет уже со времени как закончилось шоу, но все до сих пор об этом шутят. Видимо, пока это моя самая главная роль», - добавил Тимур Батрутдинов.

По материалам OK