Ольга Бузова располнела до неузнаваемости для роли в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

ТНТ в Новый год представит комедию «Иван Васильевич меняет все!», где сыграют много звезд шоу-бизнеса. Не обойдется и без бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Певица предстанет в роли жены Бунши Ульяны Андреевны. Причем артистку загримируют так, что ее невозможно будет узнать.

Персонаж Бузовой - полная, поэтому ей придется соответствовать.