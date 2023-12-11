Ольга Бузова располнела до неузнаваемости для роли в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Артистку не узнать.

ТНТ в Новый год представит комедию «Иван Васильевич меняет все!», где сыграют много звезд шоу-бизнеса. Не обойдется и без бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Певица предстанет в роли жены Бунши Ульяны Андреевны. Причем артистку загримируют так, что ее невозможно будет узнать.

Персонаж Бузовой - полная, поэтому ей придется соответствовать.

Ольга Бузова в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Фильм выйдет в Новый год. В нем мы также увидим Павла Волю, Максима Лагашкина, Гарика Мартирсяна и многих других.

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