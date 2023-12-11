Новая жена находящегося под арестом Гобозова похвалила его: «Саша у нас на все руки мастер»

Жена Саши Гобозова Светлана Князева поддерживает мужа, попавшего в трудную ситуацию. Беременная Светлана, которой, вероятно, тоже нужна помощь, старается изо всех сил, чтобы супруг не упал духом.

В микроблоге Светлана Князева разместила видео, на котором запечатлено, как Саша Гобозов дает урок игры на фортепиано. Вместе с учеником они играют в четыре руки. Супруга Гобозова дала понять, что восхищена талантами мужа. Она призналась, что может часами смотреть и слушать, как тот играет на музыкальных инструментах.