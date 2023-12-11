Тимур Батрутдинов: «Предположить не мог, что мне предложат сыграть роли гаденышей»

Карьера Тимура Батрутдинова получила новый виток. Он снялся в новогоднем фильме для ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» и принял участие в реалити «Выжить в Дубае». Артист не стал скрывать, что этот год выдался у него ярким и насыщенным.

Батрутдинов дал понять, что импровизация — это его конек, которого он в творческом плане сумел оседлать. Тимур старается не загадывать что-то наперед, потому что все то, что он когда-то планировал, в итоге идет совершенно по другому сценарию. Этот год юморист охарактеризовал как очень плотный и насыщенный в творческом плане. При этом Тимур уточнил, что не собирался в этом году сниматься в нескольких сериалах и играть антагонистов.

«Вообще предположить не мог, что мне предложат сыграть роли гаденышей. Эти отрицательные персонажи стали для меня определенной школой, ведь я не обучался актерскому мастерству в вузе», — добавил юморист.

Тимур Батрутдинов не стал скрывать, что ему было бы интересно придумать героя, который был бы наделен одновременно и положительными, и отрицательными чертами характера. За это, шутит юморист, можно было бы и ТЭФИ получить.

По материалам Ok