Владимир Девятов купил 15-летнему сыну квартиру за 10 миллионов рублей

Народный артист Владимир Девятов купил своему 15-летнему сыну Ивану квартиру за 10 миллионов рублей на юге Москвы.

Он заявил, что и его родители помогали ему, чем могли. Конечно, в советское время речи не было о таких дорогих презентах, но они тоже старались. Поэтому и он считает своим долгом вносить посильный вклад в жизнь своего наследника Ивана. Квартиру Девятов купил по случаю.

«У меня просто сошлось так — финансовая и рыночная ситуации совпали», - сказал народный артист на шоу НТВ «Звезды сошлись».

Пока отпрыск Девятого не спешит занимать новое жилье. Иван говорит, что переберется от родителей в собственные квадратные метры, когда «будет такая нужда».

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