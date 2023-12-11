Серов заявил, что тратит на внуков полмиллиона рублей в месяц

69-летний Александр Серов признался, что обожает своих внуков Мию и Макара. Но уже фантазии не хватает, чем их баловать.

Он уверен, что его дочь Мишель лучше понимает, что нужно ребятишкам, поэтому раз в месяц просто дает на нужды внуков 500 тысяч рублей, сказал Серов на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Ведущие программы спросили Серова, когда у малышей дни рождения, и артист с трудом вспомнил. Однако, когда на помощь пришла дочка Мишель, музыкант все-таки назвал даты. При этом посетовал, что голова уже работает не так, как раньше.

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