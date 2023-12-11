Ира Пинчук полюбовалась новорожденным сыном: «Ресницы – просто мечта»

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук наслаждается материнством. Ее новорожденному сыну всего десять дней. Ира Пинчук не может оторваться от малыша и каждую свободную минутку находится рядом с ним, изучая нежное личико своего младенца.
Ира Пинчук засняла маленького сына, пока тот спал. Молодая мама любовалась длинными ресничками крошки. В кадре их хорошо видно. Ира Пинчук поделилась, что у обоих ее сыновей красивые глаза, обрамленные длинными и густыми ресницами.
Новорожденный сын Иры Пинчук. Фото: соцсети Ирины Пинчук
«У наших парней ресницы — просто мечта», — подписала кадр Ира Пинчук.
Напомним, сын Иры Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 1 декабря. Мальчик стал вторым ребенком пары, у которой есть двухлетний сын Давид.
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