Ира Пинчук полюбовалась новорожденным сыном: «Ресницы – просто мечта»

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук наслаждается материнством. Ее новорожденному сыну всего десять дней. Ира Пинчук не может оторваться от малыша и каждую свободную минутку находится рядом с ним, изучая нежное личико своего младенца.

Ира Пинчук засняла маленького сына, пока тот спал. Молодая мама любовалась длинными ресничками крошки. В кадре их хорошо видно. Ира Пинчук поделилась, что у обоих ее сыновей красивые глаза, обрамленные длинными и густыми ресницами.