Киркоров о Леонтьеве, который давно не выступает: «Он находится дома. Отдыхает»

О сценической жизни Валерия Леонтьева давно ничего не слышно. Последние новости о 74-лтнем артисте лишь сообщали о бытовых делах артиста. СМИ писали, что артист приезжал в Россию из Америки, где он живет с женой, чтобы сделать в московской квартире ремонт.

Валерий Леонтьев недавно обучился дизайну помещений и решил лично возглавить процесс преображения российского жилища.

Филипп Киркоров заявил, что находится на связи с Валерием Леонтьевым постоянно и заверил, что с ним все в порядке, сообщает МК.RU. А не поет он, потому что решил отдохнуть от работы. Экс-муж Аллы Пугачевой также признался, что завидует своему коллеге, который может себе это позволить.

«Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму», — сказал Филипп Киркоров.

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