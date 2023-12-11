Из квартиры Градского неизвестные вынесли вещи на глазах у соседей

10 декабря вечером из московской квартиры Александра Градская некие личности вынесли вещи, разместили их в грузовике и увезли в неизвестном направлении на глазах у изумленной публики, сообщает МК.RU.

Соседи композитора не стали ввязываться в ситуацию, но позвонили еще в процессе происходящего вдове композитора Марине Коташенко. Ей не с кем было оставить сыновей, поэтому вдова просто поспешила позвонить в полицию. Однако охранители порядка, как пишет издание, оперативно не отреагировали на сигнал.