Из квартиры Градского неизвестные вынесли вещи на глазах у соседей

10 декабря вечером из московской квартиры Александра Градская некие личности вынесли вещи, разместили их в грузовике и увезли в неизвестном направлении на глазах у изумленной публики, сообщает МК.RU.
Соседи композитора не стали ввязываться в ситуацию, но позвонили еще в процессе происходящего вдове композитора Марине Коташенко. Ей не с кем было оставить сыновей, поэтому вдова просто поспешила позвонить в полицию. Однако охранители порядка, как пишет издание, оперативно не отреагировали на сигнал.
Как заметили соседи, рядом с грузовиком они видели молодого человека, который напомнил им старшего сына Александра Градского, Даниила, но утверждать доподлинно, что это был он, они не могут, поскольку уже смеркалось.
11 декабря вдова Градского намерена идти в полицию, писать заявление о краже вещей.
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