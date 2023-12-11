Киркоров вспомнил, как увидел Пугачеву в слезах и сделал ей предложение: «Пела «Сильная женщина плачет у окна»

Артист записал композицию «Роза на снегу» для новогоднего телешоу, уселся дома перед телевизором смотреть. Все понравилось. Следом поставили Аллу Пугачеву, Филипп Киркоров засмотрелся.

«Пугачева пела: «Сильная женщина плачет у окна». И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю», — рассказал Филипп Киркоров в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube.

Увидев Аллу Пугачеву с этой стороны, нежной, со слабостями, он был тронут и решился сделать ей предложение. И сделал. Вместе они прожили 11 лет.

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