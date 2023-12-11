Лоза о райдере Брежневой на новогодние корпоративы: «Он вряд ли тянет на 25 штук евро»

Юрий Лоза оценил райдер украинской певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы в России.
По его словам, он увидел «обыкновенные понты» с тонированным «мерседесом», заклеенными камерами видеонаблюдения, плотными шторами на окнах.
«Кое-что еще по мелочи, вроде особенной еды и питья, однако он вряд ли тянет на 25 штук евро, как насчитали досужие журналисты», — усомнился Юрий Лоза.
Артист также задался вопросом: а разве не будут выступать наши российские артисты для украинских олигархов? По сведениям Лозы, миллионеров на Украине даже больше, чем в России, и они точно будут отмечать Новый год.
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