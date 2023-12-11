Лоза о райдере Брежневой на новогодние корпоративы: «Он вряд ли тянет на 25 штук евро»

Артист также задался вопросом: а разве не будут выступать наши российские артисты для украинских олигархов? По сведениям Лозы, миллионеров на Украине даже больше, чем в России, и они точно будут отмечать Новый год.

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