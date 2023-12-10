Валерия после разоблачения на шоу «Аватар»: «Мне хотелось бы поиграть с вами в кошки-мышки до конца»

В это воскресенье, 10 декабря, в эфир телеканала НТВ вышел шестой выпуск второго сезона шоу «Аватар». В его финале судьи проекта раскрыли, кто управлял аватаром Огненной Ворожеи.

В номинацию на разоблачение попали, согласно правилам, три участника шоу. Аленушка, Муха-Цокотуха и Огненная Ворожея. Несмотря на то, что участница, управлявшая аватаром Ворожеи, пела в этот раз своим голосом, а точнее, голосом певицы Валерии, судьи первой решили раскрыть Аленушку.

Они предположили, что в ней Аннет Сай. И оказались неправы. Так что, пришел черед Огненной Ворожеи.