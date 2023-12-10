Ирина Агибалова из «Дома-2» обратилась к сыну: «В 35 лет я обрела это счастье»

10 декабря отмечает свой день рождения единственный сын экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой Олег. Молодому человеку исполнилось 24 года.

Ирина Агибалова публично поздравила своего наследника, признавшись ему в материнской любви и выразив свое восхищение его мужскими качествами.

«Такое счастье, что ты у меня есть, что в 35 лет я обрела это счастье и впервые услышала твой голос. Ты мое счастье, ты моя нежность, ты моя сила, ты моя гордость. Я люблю тебя от Земли до неба и обратно», - призналась Ирина Агибалова.

Напомним, в этом году сын Ирины Агибаловой женился на своей избраннице. Сейчас молодые супруги путешествуют по Италии. Именно там Олег отметил свой день рождения.

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