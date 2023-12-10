Ида Галич о том, кто управляет Змеем Горынычем на шоу «Аватар»: «Уверена, что это SHAMAN»

«Вы мой самый любимый аватар, мой самый главный фаворит. Уверена, что это SHAMAN», - сказала Ида Галич.

У жюри проекта есть и другие версии. Они считают, что аватаром Змея Горыныча может управлять Арсений Бородин, певец IVAN.

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