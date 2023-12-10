Ида Галич о том, кто управляет Змеем Горынычем на шоу «Аватар»: «Уверена, что это SHAMAN»

Ида Галич. Фото: НТВ

Судья проекта НТВ Ида Галич считает, что певец SHAMAN может быть участником шоу «Аватар».

На НТВ вышел в эфир шестой выпуск второго сезона популярного проекта «Аватар». Жюри проекта своим номером невероятно впечатлил артист, управляющий аватаром Змея Горыныча.

Он исполнил песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Опустела без тебя земля», восхитив судей шоу. Ида Галич призналась, что обожает Змея Горыныча.

Аватар Змея Горыныча на шоу «Аватар». Фото: НТВ

«Вы мой самый любимый аватар, мой самый главный фаворит. Уверена, что это SHAMAN», - сказала Ида Галич.

У жюри проекта есть и другие версии. Они считают, что аватаром Змея Горыныча может управлять Арсений Бородин, певец IVAN.

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