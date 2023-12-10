Иосиф Пригожин вышел на связь из клиники: «Сильный грипп, есть подозрение на пневмонию»

Продюсер Иосиф Пригожин и муж певицы Валерии раскрыл, по какой причине попал в клинику. Пригожин дал понять, что ничего катастрофического с ним не произошло. У него грипп, и возможно, пневмония. Иосиф Пригожин находится под постоянным наблюдением врачей. И утверждает, что никаких причин для панических настроен и в помине нет.

О своем самочувствии Иосиф Пригожин рассказал дозвонившейся до него Ксении Собчак. Та раскрыла детали их разговора в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Дозвонилась до Иосифа Пригожина, сказал и разрешил написать: «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», - процитировала Ксения Собчак Иосифа Пригожина.

Напомним, о госпитализации Иосифа Пригожина стало известно в это воскресенье. Сообщалось, что он попал в больницу, а причины не озвучивались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».