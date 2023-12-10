Судьи шоу «Аватар» не смогли раскрыть Аленушку

В это воскресенье, 10 декабря, на телеканале НТВ вышел в эфир шестой по счету выпуск второго сезона шоу «Аватар». В финале каждого выпуска жюри проекта разоблачают одного из участников. Но периодически допускают ошибки. У жюри шоу есть три попытки отгадать, кто управляет тем или иным аватаром.

На этот раз номинантами на выбываени стали Аленушка, Муха-Цокотуха и Огненная Ворожея. Первой судьи решили раскрыть Аленушку. Каждый из членов жюри выдвинул свою версию того, кто мог бы управлять этим аватаром. Судьи были единодушны, назвав имя Аннет Сай.

Но певица не вышла на сцену шоу «Аватар». Версия судей оказалась ошибочной. Следующим аватаром на раскрытие стала Огненная Ворожея.

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