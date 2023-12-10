Шоу «Новые звезды в Африке» покинул Прохор Шаляпин

Шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ приближается к своей логической развязке. Чем ближе к финалу, тем борьба за главный приз - пять миллионов рублей - все ожесточеннее и ярче.

В это воскресенье, 10 декабря, в эфир вышел уже тринадцатый выпуск проекта. По его итогам шоу покинул Прохор Шаляпин. В испытание на вылет он, по результатам голосования, попал в паре с Алексеем Базановым. Шаляпин и Базанов играли в корнхол.

Участники проекта «Новые звезды в Африке» по очереди пытались забросить мешочки с песком на шатающийся круглый столик с дыркой посередине. Если мешок попадал в дырку — он засчитывался игроку. Остальные мешочки могли быть сбиты соперником. Прохор Шаляпин попал в цель только два раза из пятнадцати, а Алексей Базанов - три.

Шаляпин покинул проект, Базанов продолжил борьбу за главный приз. Поклонники Прохора Шаляпина в Сети уже высказали свое сожаление по этому поводу. Они обожали смотреть шоу из-за шуток Прохора.

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