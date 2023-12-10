Ира Пинчук о появившемся в Сети снимке лица ее новорожденного сына: «Даже не знаю, как вас и назвать»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук первого декабря родила сына. Мальчик стал вторым ребенком Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна. У супругов еще есть двухлетний сын Давид.

Ира Пинчук пока не показывает в Сети лицо новорожденного малыша. Она размещает фото и видео с ним в микроблоге, стараясь выбирать такие ракурсы, чтобы личико младенца не попадало в кадр. Но судя по всему, молодой маме не всегда это удается. На одном из видео Ира Пинчук все-таки засветила новорожденного сына.

Это увидели подписчики Пинчук. Они сделали скрин фото, и оно появилось в одном из пабликов, посвященных бывшим участникам «Дома-2».