Ира Пинчук о появившемся в Сети снимке лица ее новорожденного сына: «Даже не знаю, как вас и назвать»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук первого декабря родила сына. Мальчик стал вторым ребенком Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна. У супругов еще есть двухлетний сын Давид.
Ира Пинчук пока не показывает в Сети лицо новорожденного малыша. Она размещает фото и видео с ним в микроблоге, стараясь выбирать такие ракурсы, чтобы личико младенца не попадало в кадр. Но судя по всему, молодой маме не всегда это удается. На одном из видео Ира Пинчук все-таки засветила новорожденного сына.
Это увидели подписчики Пинчук. Они сделали скрин фото, и оно появилось в одном из пабликов, посвященных бывшим участникам «Дома-2».
«Младший Чобанян засветился в блоге у Иры Пинчук», - гласит надпись под снимком.
Тот самый кадр, на котором видно личико новорожденного сына Пинчук. Фото: скрин видео из соцсети Иры Пинчук
На фото, действительно, хорошо видно личико младшего сына Ирины Пинчук. Молодая мама тоже оставила комментарий под фото в паблике. Ира Пинчук дала понять, что эта ситуация ее удручает.
«Даже не знаю, как вас и назвать», - отреагировала Ира Пинчук.