Тигран Салибеков о будущей жене: «Беременность Викулик к лицу»

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков заснял Вику Лысковец в облегающем наряде.

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец готовятся стать родителями. Ребенок Салибекова и Лысковец появится на свет, судя по всему, в конце весны.

В микроблоге Тигран Салибеков опубликовал снимок будущей жены, на котором она позирует в облегающем платье. Округлившийся животик виден уже довольно хорошо.

Беременная Вика Лысковец в обтягивающем платье. Фото: соцсети Тиграна Салибекова

«Беременность Викулик к лицу. Пошла 17 неделя», - подписал Тигран Салибеков снимок возлюбленной.

Напомним, у Тиграна Салибекова есть три сына от брака с первой женой Юлией Салибековой. Будущий малыш станет для него четвертым ребенком по счету. 21-летняя Вика Лысковец впервые познает радость материнства. В конце декабря она и Тигран поженятся под камерами.

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