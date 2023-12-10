Тигран Салибеков о будущей жене: «Беременность Викулик к лицу»

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец готовятся стать родителями. Ребенок Салибекова и Лысковец появится на свет, судя по всему, в конце весны.

В микроблоге Тигран Салибеков опубликовал снимок будущей жены, на котором она позирует в облегающем платье. Округлившийся животик виден уже довольно хорошо.