Тигран Салибеков о будущей жене: «Беременность Викулик к лицу»

Участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец готовятся стать родителями. Ребенок Салибекова и Лысковец появится на свет, судя по всему, в конце весны.
В микроблоге Тигран Салибеков опубликовал снимок будущей жены, на котором она позирует в облегающем платье. Округлившийся животик виден уже довольно хорошо.
Беременная Вика Лысковец в обтягивающем платье. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
«Беременность Викулик к лицу. Пошла 17 неделя», - подписал Тигран Салибеков снимок возлюбленной.
Напомним, у Тиграна Салибекова есть три сына от брака с первой женой Юлией Салибековой. Будущий малыш станет для него четвертым ребенком по счету. 21-летняя Вика Лысковец впервые познает радость материнства. В конце декабря она и Тигран поженятся под камерами.