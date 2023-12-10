Улыбающийся Саша Гобозов предстал в компании пасынка и сына от Алианы Устиненко

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов с некоторых пор не ведет свой микроблог в соцсети. Это за него делает жена Светлана Князева. На фоне уголовного дела, возбужденного против Гобозова, и его домашнего ареста, Светлана продолжает доказывать всем, что в их семье все хорошо. Светлана ждет ребенка от Гобозова и пытается сохранять позитивный настрой и вызвать подобную реакцию у подписчиков своего незадачливого мужа.
В микроблоге Гобозова Светлана разместила снимок мужа, на котором он запечатлен в компании двух мальчишек - ее сына Саши и сына Гобозова от Устиненко Роберта. Очевидно, что Саше Гобозову хорошо рядом с детьми. В кадре он широко улыбается.
Саша Гобозов с сыном своей жены и родным сыном Робертом. Фото: соцсети Саши Гобозова
Скорее всего, снимок архивный. Представить, что Алиана Устиненко отпустила девятилетнего сына Роберта в гости к отцу в учебное время года, да еще на фоне новостей о домашнем аресте Гобозова, можно с большим трудом.
Напомним, Саша Гобозов подозревается в разбойном нападении. Ему грозит до десяти лет колонии. Впрочем, по версии адвоката Саши Гобозова, наказание должны понести те, кто спровоцировал Гобозова на реакцию. Защита экс-участника «Дома-2» Саши Гобозова настаивает на том, что он набросился с кулаками на человека, который угрожал его семье и вымогал деньги.
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