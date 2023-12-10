Улыбающийся Саша Гобозов предстал в компании пасынка и сына от Алианы Устиненко

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов с некоторых пор не ведет свой микроблог в соцсети. Это за него делает жена Светлана Князева. На фоне уголовного дела, возбужденного против Гобозова, и его домашнего ареста, Светлана продолжает доказывать всем, что в их семье все хорошо. Светлана ждет ребенка от Гобозова и пытается сохранять позитивный настрой и вызвать подобную реакцию у подписчиков своего незадачливого мужа.

В микроблоге Гобозова Светлана разместила снимок мужа, на котором он запечатлен в компании двух мальчишек - ее сына Саши и сына Гобозова от Устиненко Роберта. Очевидно, что Саше Гобозову хорошо рядом с детьми. В кадре он широко улыбается.