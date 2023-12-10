Авербух вспомнил об отказе Киркорова участвовать в «Ледниковом периоде»: «Он сказал: «Илюш, ну нет»

С 2007 по 2023 год в эфир Первого канала с перерывами выходило популярное шоу «Ледниковый период». В нем прославленные спортсмены, самые известные и титулованные фигуристы вставали в пары со звездами шоу-бизнеса. Всегда это были известные на всю страну певцы, артисты, телеведущие. блогеры.

Оказывается, Илья Авербух приглашал участвовать в шоу самого поп-короля Филиппа Киркорова. Но тому пришлось отказаться от эксперимента на льду из-за своего высокого роста.

«Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: «Илюш, ну нет», - поделился Илья Авербух.

Илья Авербух надеется, что когда-то «Ледниковый период» вернется в эфир Первого канала. И тогда, возможно, зрители увидят на льду Полину Гагарину, Юлию Пересильд. Илья Авербух признался, что мечтал бы пригласить в проект Евгения Миронова и даже Бенедикта Камбербэтча.

Напомним, что к этому дню последний, десятый по счету, сезон шоу «Ледниковый период» выходил в эфир Первого канала с октября 2022 года по январь 2023 года. Будет ли у проекта одиннадцатый сезон, покажет время.

По материалам kp.ru/sports

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