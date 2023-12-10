Илья Авербух о сыне от Лизы Арзамасовой: «Если увижу, что талантлив, будем заниматься»

Прославленный фигурист, хореограф и создатель ледовых шоу Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой. Разница в возрасте супругов в 21 год совершенно не мешает им наслаждаться семейной жизнью в обществе друг друга.

У звездной пары подрастает очаровательный сынишка Левушка. Малышу в августе исполнилось два года. Поскольку родители мальчика отлично катаются на коньках, логично предположить, что и Леве предстоит освоить этот вид спорта.

Илья Авербух пообещал, что поставит сына на коньки до того, как ему исполнится три года. То есть, уже в ближайшее время.

«Если увижу, что сын к этому расположен, талантлив, то будем заниматься», - пообещал Илья Авербух.

Фигурист сделал акцент на том, что у него нет никаких требований к сыну или амбиций, связанных с Олимпиадой. Мол, если ему не удалось выиграть золото Олимпиады, то он будет делать все, чтобы это удалось Левушке.

«Такого нет. Но поставить на лед я его должен», - считает Илья Авербух.

Илья Авербух добавил, что Лева уже сейчас занимается акробатикой, гимнастикой и вокалом.

По материалам kp.ru/sports

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