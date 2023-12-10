Роман Костомаров появится на юбилейном шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда»

В следующее воскресенье, 17 декабря, в Москве состоится шоу фигуриста, хореографа и продюсера Ильи Авербуха под названием «Вместе и навсегда». Мероприятие посвящено 50-летию Ильи Авербуха. Ожидается, что в шоу примут участие прославленные фигуристы, близкие друзья Ильи Авербуха.

В их числе и олимпийский чемпион Роман Костомаров, который в этом году из-за тяжелой болезни лишился стоп и кистей. Его появления публика всегда ждет с особым трепетом.

В анонсе шоу Ильи Авербуха говорится о том, что Роман Костомаров 17 декабря выйдет на лед во время шоу. Илья Авербух дал понять, что очень осторожно относится ко всему, что связано с именем Романа Костомарова, и пока не хотел бы разглашать, в каком именно качестве появится на его шоу прославленный фигурист.

«Я знаю, что Рома будет точно, для меня это самое важное. Потому что мы семья, мы друзья. Давайте остановимся на слове, что Рома будет, и я буду счастлив от этого», - отметил Илья Авербух.

По материалам kp.ru/sports

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