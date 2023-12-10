Илья Авербух о шоу «Ледниковый период» на Первом канале: «Думаю, возвращение вполне возможно»

Прославленный фигурист, хореограф, создатель и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о возвращении в эфир Первого канала популярного проекта под названием «Ледниковый период», в котором профессиональные фигуристы выступают в парах со звездами шоу-бизнеса.

Илья Авербух дал понять, что проект пока поставлен на паузу и может вернуться на экраны при одном условии.

«Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться», - сказал Илья Авербух.

Напомним, шоу «Ледниковый период» шло на Первом канале с перерывами, начиная с 2007 года. С 15 2022 по 14 января 2023 года на Первом канале вышло 12 программ десятого, юбилейного, сезона «Ледникового периода».

По материалам kp.ru/sports

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