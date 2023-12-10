Налоговая арестовала счета компании режиссера Никиты Михалкова

Стало известно об аресте ФНС счетов компании знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Как сообщается, принадлежащее Никите Михалкову Общество с Ограниченной Ответственностью «Темино-Лесное», в котором числится всего один сотрудник - генеральный директор, арендовало 30 тысяч гектар земли под Нижним Новгородом.

Что снизить свои расходы, компания еще несколько лет назад через суд добилась значительного снижения арендной платы. Сумма стала меньше в десять раз. Фирма должна была платить по договору аренды 4 миллиона рублей в год, а добилась разрешения вносить всего 336 тысяч рублей ежегодно.

За все эти годы вопросов к компании Никиты Михалкова у ФНС не было. Но сейчас они возникли.

По материалам телеграм-канала Mash

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