Седокова о своем муже Тимме: «Я его прошу: ты можешь меня меньше любить?»

Анна Седокова в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV призналась, что у нее не самые простые отношения с мужем Янисом Тиммой. В их семье бушую настоящие итальянские страсти, а все потому, что они испытывают друг к другу сильнейшие чувства.

«Я его прошу: ты можешь меня меньше любить?» - рассказала Анна Седокова.

И, конечно, же Тимма отказывается унимать свою страсть. Анна Седокова считает, что допустила ошибку, когда допустила выход эмоций до таких граней. В какой-то момент она поняла, что у нее не осталось подруг, а у мужа друзей. Так нельзя, уверена певица, но по-другому уже не может.

Анна Седокова сказала, что в какой-то степени она напоминает мусульманских женщин, которые полностью растворяются в своих мужчинах, забыва о своих личностях и интересах. По ее словам, она даже дважды отказалась от участия в шоу «Звезды в Африке», чтобы быть рядом с любимым, когда у него решался вопрос с работой.